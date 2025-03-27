103-летнему ветерану из Балашихи присвоили звание почётного гражданина Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв присвоил звание «Почётный гражданин Московской области» 103-летнему ветерану ВОВ Александру Золотову из Балашихи. Он прошёл через всю войну, участвуя в обороне Москвы и освобождении Польши. День Победы, 9 мая 1945 года, Золотов встретил в окрестностях Берлина, сообщает 360.ru.

«Сначала я был командиром взвода, в Курской битве — командиром батареи, а в Висло-Одерской операции — уже начальником штаба дивизиона, старшим лейтенантом. 9 мая 1945-го встретил под Берлином — в 30 км», — рассказал ветеран.

После войны Золотов посвятил себя служению своей стране. Он вышел на пенсию в 1977 году и сразу же приступил к работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Воробьёв отметил значимость мероприятий, организуемых с участием Золотова, направленных на воспитание молодёжи. В настоящее время в регионе проживает значительное количество ветеранов, в том числе более 480 участников Великой Отечественной войны, общее число которых превышает 18 тысяч человек.

«Для нас это большая честь! Вы дошли до Берлина, защищали Москву, вся грудь в орденах. Наш президент во все времена проявлял особую заботу о ветеранах. А в год 80-летия Победы все они будут наделены особым статусом почётных граждан», — сказал Воробьёв.