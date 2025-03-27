«Остановка сердца на фоне диабета»: Раскрыта причина смерти музыканта Кузьмина

Музыкант Александр Кузьмин скончался во время отдыха в Адлере. Всему виной стала остановка сердца на фоне сахарного диабета, сообщает издание «СтарХит».

Вдова 63-летнего артистка Наталья Кузмина раскрыла подробности произошедшего. По её словам, супругу стало плохо на автобусной остановке «Волна» в Адлере.

«Кто-то вызвал скорую помощь, его забрали и отвезли в больницу. Три часа пытались откачать, потом врачи рассказали, что он мог говорить, но речь была очень заторможенная», — объяснила Кузьмина.

С близкими певца долго не могли связаться. При себе он не имел практически никаких вещей, а телефон родственники так и не нашли. Вдова Кузьмина считает, что артист не смог ввести себе инсулин из-за отсутствия шприца или у него попросту случился приступ. По её словам, медики сразу поняли, что имеют дело с диабетиком и упорно боролись за его жизнь. Кузьмина пояснила, что в течение трёх часов они два раза запускали ему сердце.

«Я получила заключение судмедэкспертизы, и там среди прочего было указано отравление организма. Цирроз печени у него раньше был», — добавила собеседница издания, отметив, что прощание с супругом пройдёт 29 марта в прощальном зале ЦКБ № 1 в Москве.