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27 марта, 16:13

В Екатеринбурге иномарка влетела в толпу пешеходов, пострадали четверо

Фото © Госавтоинспекция Свердловской области

Фото © Госавтоинспекция Свердловской области

Вечером 27 марта в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие рядом с «Таганским рядом». Сначала там столкнулись две иномарки, но один из автомобилей выбросило на тротуар, и он врезался в группу пешеходов у остановки. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной информации наших коллег из Ura.ru, авария случилась на улице Технической. В настоящее время пострадавшим — их четверо — оказывается необходимая медицинская помощь.

«На месте ДТП экстренные службы оперативно оказывают помощь участникам происшествия, инспекторы ДПС проводят необходимые процессуальные действия. В настоящее время ведется проверка обстоятельств случившегося», — комментирует Госавтоинспекция.

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Марина Фещенко
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