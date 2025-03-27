В Екатеринбурге иномарка влетела в толпу пешеходов, пострадали четверо

Вечером 27 марта в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие рядом с «Таганским рядом». Сначала там столкнулись две иномарки, но один из автомобилей выбросило на тротуар, и он врезался в группу пешеходов у остановки. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.