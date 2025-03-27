В Екатеринбурге иномарка влетела в толпу пешеходов, пострадали четверо
Фото © Госавтоинспекция Свердловской области
Вечером 27 марта в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие рядом с «Таганским рядом». Сначала там столкнулись две иномарки, но один из автомобилей выбросило на тротуар, и он врезался в группу пешеходов у остановки. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
По предварительной информации наших коллег из Ura.ru, авария случилась на улице Технической. В настоящее время пострадавшим — их четверо — оказывается необходимая медицинская помощь.
«На месте ДТП экстренные службы оперативно оказывают помощь участникам происшествия, инспекторы ДПС проводят необходимые процессуальные действия. В настоящее время ведется проверка обстоятельств случившегося», — комментирует Госавтоинспекция.
А ранее в Новосибирске маршрутка насмерть сбила ребёнка в день рождения его брата. За ним не уследила выпившая мать.