В офисе Зеленского анонсировали появление трибунала против РФ
Замглавы офиса Зеленского Мудрая анонсировала появление трибунала против России
Украина вместе с союзниками находятся на финальной стадии создания трибунала по расследованию якобы противоправных действий со стороны России. Об этом заявила заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.
«Работа Core Group [Группа международных союзников] по вопросам трибунала на завершающем этапе, поэтому пока без деталей», — приводит Укринформ слова Мудрой.
Замглавы офиса Зеленского отказалась раскрывать детали работы будущего трибунала. В скором времени будет представлена полная картина всего, чтобы было сделано за три года, а также будут анонсированы дальнейшие планы, отметила Мудрая. По её словам, финальная встреча по работе трибунала состоится в мае.
А ранее Life.ru писал, что США отказались расследовать «российскую агрессию» на Украине. По данным американских СМИ, администрация Белого дома объяснила изменение решения тем, что проводится перераспределение и оптимизация госрасходов.
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