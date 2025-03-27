В офисе Зеленского анонсировали появление трибунала против РФ

Украина вместе с союзниками находятся на финальной стадии создания трибунала по расследованию якобы противоправных действий со стороны России. Об этом заявила заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.

«Работа Core Group [Группа международных союзников] по вопросам трибунала на завершающем этапе, поэтому пока без деталей», — приводит Укринформ слова Мудрой.

Замглавы офиса Зеленского отказалась раскрывать детали работы будущего трибунала. В скором времени будет представлена полная картина всего, чтобы было сделано за три года, а также будут анонсированы дальнейшие планы, отметила Мудрая. По её словам, финальная встреча по работе трибунала состоится в мае.