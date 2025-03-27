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27 марта, 17:42

В офисе Зеленского анонсировали появление трибунала против РФ

Замглавы офиса Зеленского Мудрая анонсировала появление трибунала против России

Украина вместе с союзниками находятся на финальной стадии создания трибунала по расследованию якобы противоправных действий со стороны России. Об этом заявила заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.

«Работа Core Group [Группа международных союзников] по вопросам трибунала на завершающем этапе, поэтому пока без деталей», — приводит Укринформ слова Мудрой.

Замглавы офиса Зеленского отказалась раскрывать детали работы будущего трибунала. В скором времени будет представлена полная картина всего, чтобы было сделано за три года, а также будут анонсированы дальнейшие планы, отметила Мудрая. По её словам, финальная встреча по работе трибунала состоится в мае.

Зеленского снова требуют отдать под трибунал за убийство тысяч мирных граждан
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А ранее Life.ru писал, что США отказались расследовать «российскую агрессию» на Украине. По данным американских СМИ, администрация Белого дома объяснила изменение решения тем, что проводится перераспределение и оптимизация госрасходов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Дарья Нарыкова
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