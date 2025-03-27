«Я не боюсь»: Зеленский выступил с резким заявлением о переговорах с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным и не боится их. При этом, указ о «невозможности проведения переговоров с российским лидером», который был подписан в 2022 году, действует до сих пор.

«Я не боюсь никакого формата переговоров», — заявил глава киевского режима.

Зеленский выразил готовность к диалогу с Путиным, подчеркнув, что не намерен оставаться в стороне от обсуждения. Одновременно он возложил ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта на Россию, обвинив её в нежелании идти на компромисс.