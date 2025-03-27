«Я не боюсь»: Зеленский выступил с резким заявлением о переговорах с Путиным
Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным
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Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным и не боится их. При этом, указ о «невозможности проведения переговоров с российским лидером», который был подписан в 2022 году, действует до сих пор.
«Я не боюсь никакого формата переговоров», — заявил глава киевского режима.
Зеленский выразил готовность к диалогу с Путиным, подчеркнув, что не намерен оставаться в стороне от обсуждения. Одновременно он возложил ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта на Россию, обвинив её в нежелании идти на компромисс.
Ранее Зеленский уже заявлял, что не видит большой проблемы во встрече Киева и Москвы. Однако подчеркнул, что украинская сторона не получит удовольствия от переговоров. Глава киевского режима назвал вопрос о диалоге абсолютно прагматичным и заявил, что нужно двигаться вперёд.