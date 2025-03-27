США перестали платить взносы в ВТО, узнали СМИ

В 2024 и 2025 годах США, как главный финансовый спонсор, прекратят перечислять средства во Всемирную торговую организацию (ВТО). Это решение является частью программы по уменьшению государственных расходов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации, полученной от источников в агентстве, представитель США объявил в начале марта на встрече по бюджету ВТО о приостановке выплат в бюджет на 2024 и 2025 годы. Это решение связано с необходимостью пересмотра взносов в международные организации, но конкретные сроки проведения этого пересмотра пока не определены. Источники также сообщили, что в ВТО разрабатывают альтернативный план действий на случай, если финансирование со стороны США будет приостановлено на длительный срок.

Важно отметить, что правила ВТО предусматривают санкции для стран, которые не платят взносы более года. Reuters уточняет, что на данный момент США находятся в числе крупнейших должников, входя в первую, самую проблемную, категорию стран-неплательщиков.