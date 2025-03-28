Полностью импортозамещённый Superjet поднимется в небо уже в апреле

Дебютный полёт импортозамещённой версии Superjet запланирован на апрель 2025 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая в кулуарах Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Министр напомнил, что в марте самолёт успешно протестировал отечественные двигатели ПД-8. Полёт состоялся в Комсомольске-на-Амуре.

«Уже в полностью импортозамещённом облике со всеми отечественными системами в апреле месяце планируется [полёт]», — подчеркнул Алиханов.