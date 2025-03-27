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Регион
27 марта, 20:55

Путин запустил первую отгрузку на угольном терминале «Лавна» в Заполярье

Российский лидер Владимир Путин принял дистанционное участие в торжественной церемонии первой отгрузки угля с терминала «Лавна» в Мурманской области. Глава государства запустил работу комплекса по видеосвязи.

«С Богом. Разрешаю», — произнёс президент.

Путин запустил погрузку угольного терминала «Лавна». Видео © Life.ru

Путин сообщил о десятикратном росте грузопотока по Северному морскому пути
Путин сообщил о десятикратном росте грузопотока по Северному морскому пути

Незадолго до этого Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Затем глава государства посетил предприятие «Атомфлот», специализирующееся на ледокольном обеспечении арктических проектов.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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