Путин запустил первую отгрузку на угольном терминале «Лавна» в Заполярье
Российский лидер Владимир Путин принял дистанционное участие в торжественной церемонии первой отгрузки угля с терминала «Лавна» в Мурманской области. Глава государства запустил работу комплекса по видеосвязи.
«С Богом. Разрешаю», — произнёс президент.
Путин запустил погрузку угольного терминала «Лавна». Видео © Life.ru
Незадолго до этого Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Затем глава государства посетил предприятие «Атомфлот», специализирующееся на ледокольном обеспечении арктических проектов.
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