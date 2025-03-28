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28 марта, 00:51

Не понял русскую душу и забыл об атомных подлодках — Путин о Борисе Джонсоне и Украине

Путин: Борис Джонсон забыл о российских подлодках, когда толкал Украину к войне

Бывший британский премьер Борис Джонсон столкнулся с пробелами в памяти, когда убеждал Киев продолжать войну с Россией до последнего украинца. Европейский политик забыл, что РФ обладает крупнейшим ядерным подводным флотом, заявил президент Владимир Путин.

Этот вопрос глава государства обсудил с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск». По словам российского лидера, Джонсона подвела не только память.

«Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идёт о безопасности Отечества», — подчеркнул Путин.

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А тем временем Борис Джонсон нашел новый способ заработка после ухода с поста премьера. Политик стал брать деньги за совместные фотографии с собой на публичных мероприятиях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Антон Голыбин
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