Бывший британский премьер Борис Джонсон столкнулся с пробелами в памяти, когда убеждал Киев продолжать войну с Россией до последнего украинца. Европейский политик забыл, что РФ обладает крупнейшим ядерным подводным флотом, заявил президент Владимир Путин.

Этот вопрос глава государства обсудил с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск». По словам российского лидера, Джонсона подвела не только память.

«Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идёт о безопасности Отечества», — подчеркнул Путин.