Бригады морской пехоты реорганизуют в дивизии в России

Владимир Путин анонсировал реорганизацию бригад морской пехоты в дивизии. Программа уже утверждена Генеральным штабом, её поэтапная реализация стартует уже в 2025 году, заявил президент.

«В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год ещё одну дивизию создадим», — отметил политик, беседуя с экипажем АПЛ «Архангельск».