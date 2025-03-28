Бригады морской пехоты реорганизуют в дивизии в России
Владимир Путин анонсировал реорганизацию бригад морской пехоты в дивизии. Программа уже утверждена Генеральным штабом, её поэтапная реализация стартует уже в 2025 году, заявил президент.
«В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год ещё одну дивизию создадим», — отметил политик, беседуя с экипажем АПЛ «Архангельск».
Также Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морским флотом РФ. По словам политика, бесценный опыт героя России пригодится ВМФ.
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