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Регион
27 марта, 22:57

Бригады морской пехоты реорганизуют в дивизии в России

Владимир Путин анонсировал реорганизацию бригад морской пехоты в дивизии. Программа уже утверждена Генеральным штабом, её поэтапная реализация стартует уже в 2025 году, заявил президент.

«В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год ещё одну дивизию создадим», — отметил политик, беседуя с экипажем АПЛ «Архангельск».

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Также Путин назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морским флотом РФ. По словам политика, бесценный опыт героя России пригодится ВМФ.

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Антон Голыбин
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