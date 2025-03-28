В Госдуме рассказали, кому из россиян положены бесплатные путёвки в санаторий

Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, кому из россиян положены бесплатные путёвки в санаторий. По словам парламентария, право на такую услугу имеют различные категории граждан, например, инвалиды, дети-инвалиды, ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны.

Член комитета ГД по соцполитке рассказала РИА «Новости», что лица из перечисленных групп вправе ежегодно выбирать форму получения набора соцуслуг. Это могут быть не только ежемесячные денежные выплаты, но и санаторно-курортное лечение. Кроме того, отправиться на отдых могут члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов, а также лица, подвергшиеся воздействию радиации после катастрофы на ЧАЭС.