В Госдуме оценили вероятность новой мобилизации в России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в России не предвидится новой волны мобилизации. Он отметил, что Министерство обороны фиксирует увеличение числа желающих служить по контракту.

«В складывающейся ныне ситуации предпосылок для мобилизации я не вижу. Минобороны фиксирует значительный рост числа желающих на контрактной основе уйти на СВО защищать свою Родину», — приводит слова парламентария NEWS.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение о ротации военных в зоне СВО будет принято на основании ситуации на земле. Российский лидер отметил, что многие из мобилизованных «стали реально профессиональными военными, и их уже никто не называет какими-то мобиками и так далее». В Госдуме отметили, что ротация не ухудшит боеспособность армии. Парламентарий Андрей Колесник пояснил, что ротацию проводят за счёт подготовленных заранее резервов.