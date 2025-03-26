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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 11:37

В Госдуме оценили вероятность новой мобилизации в России

Депутат Шеремет не увидел предпосылок для новой мобилизации в России

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в России не предвидится новой волны мобилизации. Он отметил, что Министерство обороны фиксирует увеличение числа желающих служить по контракту.

«В складывающейся ныне ситуации предпосылок для мобилизации я не вижу. Минобороны фиксирует значительный рост числа желающих на контрактной основе уйти на СВО защищать свою Родину»,приводит слова парламентария NEWS.ru.

Депутат добавил, что в его родном Крыму поток контрактников вырос на 10%.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение о ротации военных в зоне СВО будет принято на основании ситуации на земле. Российский лидер отметил, что многие из мобилизованных «стали реально профессиональными военными, и их уже никто не называет какими-то мобиками и так далее». В Госдуме отметили, что ротация не ухудшит боеспособность армии. Парламентарий Андрей Колесник пояснил, что ротацию проводят за счёт подготовленных заранее резервов.

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ТАСС / ЕРА

Никита Никонов
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