Форвард «Тампы» Кучеров набрал четыре очка в матче с «Ютой» и побил рекорд клуба
Никита Кучеров. Обложка © NHL
Российский нападающий ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Воспитанник ЦСКА набрал четыре очка и принёс команде уверенную победу со счётом 8:0. В копилке форварда гол и три ассиста.
Эта игра стала знаковой для Кучерова, так как он побил клубный рекорд Стивена Стэмкоса по количеству матчей с тремя и более набранными очками за «Тампу». На данный момент у российского нападающего 104 такие встречи.
Ещё одной звездой игры стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Вратарь отразил все 25 бросков «Юты» и оформил шестой «сухарь» в сезоне.
Ранее двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал Никиту Кучерова самым талантливым хоккеистом за последние десятилетия. По словам легенды отечественного спорта, форварда «Тампы» отличает разносторонняя личность.