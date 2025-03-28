Суд выступил против национализации Ивановского завода тяжёлого станкостроения

Суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры, которая касалась национализации Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС). Предприятие вернули бывшим владельцам. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

Теперь Росимуществу предстоит вернуть активы акционерного общества «Ивановский завод тяжёлого станкостроения» бывшим собственникам. По данным РБК, в начале 2024 года среди них были Владимир Бажанов с сыном Михаилом, а также АО «ИЗТС», ООО «Инвестпроект» и ООО «Техинвест».

Напомним, что Генпрокуратура пыталась вернуть завод государству, ссылаясь на то, что в 1990-е годы активы были переданы Комитетом имущества Ивановской области без должного разрешения. В 2024 году областной арбитражный суд поддержал передачу акций государству, но частные акционеры обжаловали это решение.