Суд выступил против национализации Ивановского завода тяжёлого станкостроения
Суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры, которая касалась национализации Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС). Предприятие вернули бывшим владельцам. Об этом говорится в материалах на сайте суда.
Теперь Росимуществу предстоит вернуть активы акционерного общества «Ивановский завод тяжёлого станкостроения» бывшим собственникам. По данным РБК, в начале 2024 года среди них были Владимир Бажанов с сыном Михаилом, а также АО «ИЗТС», ООО «Инвестпроект» и ООО «Техинвест».
Напомним, что Генпрокуратура пыталась вернуть завод государству, ссылаясь на то, что в 1990-е годы активы были переданы Комитетом имущества Ивановской области без должного разрешения. В 2024 году областной арбитражный суд поддержал передачу акций государству, но частные акционеры обжаловали это решение.
Ранее Life.ru также сообщал, что основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович был арестован Мещанским судом Москвы до 25 мая. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и захвате активов. Защита предлагала залог в 1 миллиард рублей, но суд отклонил просьбу, сославшись на риск побега бизнесмена за границу.
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