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Регион
28 марта, 04:21

Шеремет увидел признаки шизофрении в словах Зеленского о россиянах-«динозаврах»

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что россияне — это «динозавры», которые хотят полакомиться украинцами. По мнению парламентария, подобные заявления свидетельствуют о серьёзном недуге у бывшего актёра.

«У Зеленского, видимо, тяжёлое психическое заболевание — шизофрения, которое сопровождается галлюцинациями и бредом. Именно поэтому в его больной голове и рождаются такие странные ассоциации», — заявил Шеремет РИА «Новости».

В завершение депутат отметил, что отказ главы киевского режима от переговоров с Россией и его планы биться до последнего украинца неизбежно приведут к трагическим последствиям для Незалежной.

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Напомним, что Зеленский вдруг заговорил о хищных животных мезозойской эры 27 марта. Такой необычной ассоциацией он оправдал своё нежелание вести переговоры с Владимиром Путиным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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