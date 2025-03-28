В обесточенном Херсоне началась паника после мощного удара по поезду с боеприпасами для ВСУ

В Херсонской области ВС РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре, из-за чего несколько вагонов поезда Херсон — Львов оказались уничтожены. Этот состав возит боеприпасы для украинской армии, сообщил телеграм-канал «От Мариуполя до Карпат».

Украинская армия предприняла попытку оттянуть состав в сторону Николаева, пока в центре города все резко зашевелились. Однако попытка эвакуации только усугубила ситуацию, вызвав дополнительную панику. В некоторых районах города погас свет вследствие удара ВС РФ. Взрывная волна вышибла стёкла, повредила вагоны и кабели.