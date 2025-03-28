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28 марта, 05:43

План «Ковёр» отменили в аэропорту Саратова

Росавиация: Временные ограничения на работу аэропорта Саратова сняты

Временные ограничения на работу аэропорта Саратова, введённые из-за угрозы атаки БПЛА, сняты в 08:10 мск. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 08:10 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов на Россию в ночь на 28 марта. Расчёты зенитных комплексов поразили суммарно 78 беспилотников ВСУ.

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Unsplash / Rocker Sta

Андрей Бражников
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