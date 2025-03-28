План «Ковёр» отменили в аэропорту Саратова

Временные ограничения на работу аэропорта Саратова, введённые из-за угрозы атаки БПЛА, сняты в 08:10 мск. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 08:10 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.