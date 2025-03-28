Молочная ферма и электроподстанция повреждены под Брянском при налёте 20 дронов ВСУ
Богомаз: Более 20 дронов ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
Более 20 украинских БПЛА атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, повредив трансформаторную подстанцию и две автомобили. В результате никто из сотрудников не пострадал, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе. Пострадавших нет», — информирует Богомаз.
Ударом повреждено здание молочной фермы, пункт охраны, молоковоз и легковой гражданский автомобиль. Глава региона обратил внимание на то, что под удар попала трансформаторная подстанция предприятия, что особенно показательно на фоне соглашения о прекращении атак на объекты энергетики. Также ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе посёлок Заря Севского района, повредив электротрансформаторную подстанциу. Энергоснабжение не нарушено, но при атаке загорелся жилой дом.
А ранее Life.ru писал, что дроны ВСУ попытались атаковать НПЗ в Ростовской области. Воздушные цели были перехвачены системой ПВО РФ. Позднее в регионе отразили массированную атаку украинских БПЛА. Дроны были сбиты в восьми районах.
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