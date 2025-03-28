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Регион
28 марта, 07:35

Молочная ферма и электроподстанция повреждены под Брянском при налёте 20 дронов ВСУ

Богомаз: Более 20 дронов ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

Более 20 украинских БПЛА атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, повредив трансформаторную подстанцию и две автомобили. В результате никто из сотрудников не пострадал, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе. Пострадавших нет», — информирует Богомаз.

Ударом повреждено здание молочной фермы, пункт охраны, молоковоз и легковой гражданский автомобиль. Глава региона обратил внимание на то, что под удар попала трансформаторная подстанция предприятия, что особенно показательно на фоне соглашения о прекращении атак на объекты энергетики. Также ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе посёлок Заря Севского района, повредив электротрансформаторную подстанциу. Энергоснабжение не нарушено, но при атаке загорелся жилой дом.

Удар ВСУ по энергообъекту в Брянской области оставил жителей без электричества
Удар ВСУ по энергообъекту в Брянской области оставил жителей без электричества

А ранее Life.ru писал, что дроны ВСУ попытались атаковать НПЗ в Ростовской области. Воздушные цели были перехвачены системой ПВО РФ. Позднее в регионе отразили массированную атаку украинских БПЛА. Дроны были сбиты в восьми районах.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Андрей Бражников
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