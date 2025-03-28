Молочная ферма и электроподстанция повреждены под Брянском при налёте 20 дронов ВСУ

Более 20 украинских БПЛА атаковали сельхозпредприятие в Брянской области, повредив трансформаторную подстанцию и две автомобили. В результате никто из сотрудников не пострадал, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе. Пострадавших нет», — информирует Богомаз.

Ударом повреждено здание молочной фермы, пункт охраны, молоковоз и легковой гражданский автомобиль. Глава региона обратил внимание на то, что под удар попала трансформаторная подстанция предприятия, что особенно показательно на фоне соглашения о прекращении атак на объекты энергетики. Также ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе посёлок Заря Севского района, повредив электротрансформаторную подстанциу. Энергоснабжение не нарушено, но при атаке загорелся жилой дом.