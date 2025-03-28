Мелони предостерегла Европу от опасного шага на Украине из-за реакции России

Глава правительства Италии Джорджа Мелони выразила опасения, что ввод миротворцев на Украину спровоцирует негативную реакцию России. По её словам, Москва может расценить это как прямую угрозу.

«Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято (Россией. – прим. Life.ru) скорее как угроза», — подчеркнула она.

В интервью Financial Times Мелони подчеркнула необходимость осторожного подхода Европы к вопросу о вводе миротворцев в зону спецоперации. Итальянский премьер-министр не поддерживает предложения Франции и Великобритании о «силах обеспечения безопасности», предпочитая усилить гарантии безопасности Украины через механизм, подобный статье 5 НАТО, вне рамок членства в альянсе.