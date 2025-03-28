Сгорел за 15 минут: Неизвестные закидали горючей смесью офис Народного фронта в Хакасии

В ночь на 28 марта в городе Абакане произошёл поджог офисного помещения, принадлежащего организации Народный фронт. По информации пресс-службы движения в Республике Хакасии, пожар повлёк за собой значительное повреждению имущества: половина помещения выгорела практически полностью за 15 минут.

Кадры с места происшествия. Видео © Telegram / Народный фронт Республика Хакасия

Установлено, что инцидент произошёл в период с 01:00 до 02:00 по местному времени (21:00-22:00 мск). Двое неизвестных, одетых в тёмную одежду, подожгли здание, забросив в окно офиса неустановленные предметы. Криминалисты обнаружили на месте происшествия фрагментов ёмкостей, предположительно, содержавших горючую смесь.

В настоящее время следственными органами прорабатывается ряд версий, включая версию о заказном поджоге.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Уничтожение или повреждение чужого имущества. — прим. Life.ru)», — подчеркнули в МВД региона.