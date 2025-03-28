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Регион
28 марта, 09:37

Чиновник-бизнесмен попался на нарушении в Татарстане и был изгнан с работы

Начальника отдела аренды Минземимущества Татарстана уволили из-за утраты доверия

Обложка © Telegram / prokrt

Обложка © Telegram / prokrt

В Татарстане в связи с утратой доверия уволили начальника отдела аренды, реализации государственного имущества Ильшата Аминова. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«По результатам рассмотрения представления прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова, внесённого в адрес министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в связи с утратой доверия уволен начальник отдела аренды, реализации государственного имущества Ильшат Аминов», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, Аминов вопреки запретам занимался бизнесом. Он участвовал в управлении коммерческой фирмы, учредителем и руководителем которой является его мать. Более того, экс-чиновник в условиях конфликта интересов не сообщил представителю нанимателя данные, исключающие заключение и сопровождение им договоров аренды госимущества с указанным обществом.

В условиях возникшего конфликта интересов Аминов намеренно не довёл до сведения представителя нанимателя информацию, исключающую заключение и сопровождение им договоров аренды государственного имущества с указанным обществом.

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Никита Никонов
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