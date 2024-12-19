СМИ сообщили о задержании сына главы квалификационной коллегии судей Татарстана
Сотрудники правоохранительных органов задержали сына председателя квалификационной коллегии судей Республики Татарстан Марата Гилманова. Об этом сообщает KazanFirst, ссылаясь на источники.
По предварительной информации, его обвиняют в оправдании терроризма. Сегодня в одном из московских судов будет решаться вопрос о мере пресечения для него.
Как уточняет издание «Бизнес Online», задержание Марата Гилманова произошло из-за его комментария под видео с миротворцами, опубликованным в одном из телеграм-каналов. Пользователь с ником Marat Gilmani сделал оскорбительное высказывание о российских военных, и правоохранительные органы полагают, что за этим псевдонимом скрывается именно Гилманов.
Ранее гособвинение запросило 6 лет колонии актёру Алексею Панину*, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. А сбежавшая из России экс-телеведующая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск. Решение также принято в рамках возбуждённого в её отношении уголовного дела об оправдании терроризма.
* Признаны в РФ иноагентами и внесны в перечень экстремистов и террористов
Kandinsky 3.1 / Life.ru