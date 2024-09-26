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26 сентября, 11:10

Гособвинение запросило 6 лет колонии Панину* по делу об оправдании терроризма

Гособвинение запросило 6 лет колонии актёру Алексею Панину*, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили во 2-м Западном окружном военном суде.

«Прошу признать Панина* виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с запретом администрировать сайты на срок 5 лет», — заявил гособвинитель в ходе заседания, передаёт ТАСС.

В суде также выступали свидетели по уголовному делу, среди которых оказался сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД России. По его словам, в процессе мониторинга он обнаружил публикацию звезды «Жмурок» и передал информацию на анализ. Уточняется, что специалисты выявили в записях артиста оправдания теракта на Крымском мосту.

Нарисованный Панин* "поддержал" Украину верхом на свинье
Нарисованный Панин* "поддержал" Украину верхом на свинье

Напомним, в отношении Алексея Панина* завели уголовное дело за оправдание терроризма после спорных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля актёра заочно арестовали. В мае 2023 года МВД объявило артиста в розыск. Панину* грозит в РФ до семи лет тюрьмы. Позже прокуратура утвердила обвинительное заключение.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Серебряков

Александра Мышляева
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