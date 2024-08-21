Панину* грозит большой срок за оправдание подрыва Крымского моста

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении актёра Алексея Панина*, ему грозит до 7 лет за оправдание терроризма. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина*. В отношении Панина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске», — говорится в сообщении.

Согласно части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета), звезде фильма «Жмурки» грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо срок в тюрьме от пяти до семи лет.