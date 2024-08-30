Дело Панина* об оправдании терроризма направят в военный суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении актёра Алексея Панина*, который является фигурантом уголовного дела о терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Алексея Панина*. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.