Дело Панина* об оправдании терроризма направят в военный суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу актёра Алексея Панина*
Актёр Алексей Панин*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении актёра Алексея Панина*, который является фигурантом уголовного дела о терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Алексея Панина*. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.
Напомним, что ранее в России в отношении Алексея Панина* завели уголовное дело за оправдание терроризма. Проблемы с законом у актёра начались после высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля суд заочно арестовал Панина*. А в мае 2023 года МВД объявило артиста в розыск. Панину* грозит в РФ до семи лет тюрьмы.
* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.