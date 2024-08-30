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30 августа, 16:35

Дело Панина* об оправдании терроризма направят в военный суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу актёра Алексея Панина*

Актёр Алексей Панин*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Актёр Алексей Панин*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении актёра Алексея Панина*, который является фигурантом уголовного дела о терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Алексея Панина*. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

Напомним, что ранее в России в отношении Алексея Панина* завели уголовное дело за оправдание терроризма. Проблемы с законом у актёра начались после высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля суд заочно арестовал Панина*. А в мае 2023 года МВД объявило артиста в розыск. Панину* грозит в РФ до семи лет тюрьмы.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Дарья Нарыкова
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