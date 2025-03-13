Замглавы МЧС Курской области Припута уволен после проверки

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Курской области, полковник Леонид Припута, отвечавший за вопросы гражданской обороны, был отстранён от должности после проведённой инспекторской проверки. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Припута оказался в реестре уволенных по причине утраты доверия, связанной с коррупционным правонарушением. Официально его освобождение от должности произошло 24 февраля, однако на сайте не раскрываются подробности оснований для увольнения.