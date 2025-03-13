Замглавы МЧС Курской области Припута уволен после проверки
Заместитель главы МЧС Курской области полковник Леонид Припута уволен после проверки. Обложка © VK / Курский ГАУ
Заместитель начальника Главного управления МЧС по Курской области, полковник Леонид Припута, отвечавший за вопросы гражданской обороны, был отстранён от должности после проведённой инспекторской проверки. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Припута оказался в реестре уволенных по причине утраты доверия, связанной с коррупционным правонарушением. Официально его освобождение от должности произошло 24 февраля, однако на сайте не раскрываются подробности оснований для увольнения.
Собеседник агентства отметил, что причиной увольнения Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, включая убежища, которое было выявлено в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона.
Ранее стало известно о задержании гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его арестовали на два месяца по обвинению в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. До этого, 9 декабря 2024 года был отправлен в СИЗО его заместитель по финансам Игорь Грабин. Также суд города Иваново вынес решение о помещении под стражу заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Снежаны Мартьяновой. В конце января стало известно, что Генпрокуратура РФ требует 3,2 млрд с руководства «Корпорации развития Курской области».