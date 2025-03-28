В США няня столкнулась лицом к лицу с монстром под кроватью, о котором рассказывал ребёнок

В Канзасе присмотр за ребёнком обернулся для няни леденящим душу опытом. То, что началось как обычный вечер, превратилось в кошмар, когда женщина обнаружила непрошеного гостя, прячущегося в укрытии под детской кроватью. Малыш пожаловался на «чудовище», и няня, стремясь развеять его страхи, совершила ужасную находку — там был незнакомый мужчина. Информацию об этом инциденте распространил телеканал Fox News.

События развернулись в окрестностях Грейт-Бенд. Около половины одиннадцатого вечера в резиденцию вызвали сотрудников офиса шерифа. К моменту их прибытия злоумышленник уже успел покинуть место преступления. Согласно заявлению офиса шерифа, между няней и неизвестным произошла стычка, в результате которой пострадал один из детей — его случайно опрокинули на пол. После этого нападавший сбежал.

Личность подозреваемого установлена — это 27-летний Мартин Виллалобос Джуниор, бывший житель этого района. В отношении него действовал судебный запрет на приближение к дому. Несмотря на первоначальные поиски, задержать его по горячим следам не удалось. Однако на следующее утро, когда Виллалобос попытался скрыться пешком, он был схвачен.

Виллалобоса заключили под стражу в тюрьму округа Бартон. Ему предъявлены многочисленные обвинения, в том числе похищение, незаконное проникновение в жилище, нанесение побоев, создание угрозы для несовершеннолетних, оказание сопротивления при аресте, а также нарушение судебного запрета.