Новое соглашение по недрам, которое США подсунули Украине, имеет абсолютно колониальный характер. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

По его словам, речь по сути ведётся о том, что Украине передаёт Соединённым Штатам всё, что у нее есть, причём навсегда, бессрочно, и без права вето.

«Это продажа государства за пустоту, за воздух», — говорит собеседник Life.ru.

Безпалько допустил, что очень скоро простым украинцам будут приходить платёжки за газ на имя Дональда Трампа, а стоимость тарифов у них приблизится к европейским.

Это же не первый подобный опыт. Американские корпорации, например, в ряде стран Южной Америки приобретали в собственность поставщиков в различных сферах экономики, в том числе, например, поставки питьевой воды. Это вызывало бунты в некоторых из этих стран. Ведь вода принадлежит народу и должна быть бесплатной, но она ещё и приобретала космическую стоимость. политолог Богдан Безпалько