«Это конец»: Политолог не исключил, что украинцам скоро придут платёжки за газ на имя Трампа
Политолог Безпалько допустил, что украинцам придут платёжки за газ на имя Трампа
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Новое соглашение по недрам, которое США подсунули Украине, имеет абсолютно колониальный характер. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
По его словам, речь по сути ведётся о том, что Украине передаёт Соединённым Штатам всё, что у нее есть, причём навсегда, бессрочно, и без права вето.
«Это продажа государства за пустоту, за воздух», — говорит собеседник Life.ru.
Безпалько допустил, что очень скоро простым украинцам будут приходить платёжки за газ на имя Дональда Трампа, а стоимость тарифов у них приблизится к европейским.
Это же не первый подобный опыт. Американские корпорации, например, в ряде стран Южной Америки приобретали в собственность поставщиков в различных сферах экономики, в том числе, например, поставки питьевой воды. Это вызывало бунты в некоторых из этих стран. Ведь вода принадлежит народу и должна быть бесплатной, но она ещё и приобретала космическую стоимость.
политолог Богдан Безпалько
Ранее депутаты Верховной рады ознакомились с предложенным проектом соглашения по полезным ископаемым и пришли к выводу, что оно крайне невыгодно для Украины. Оказалось, что соглашение охватывает все виды ископаемых, включая нефть, газ и новые месторождения на территории страны. В документе также предусмотрено «право первой ночи» для американских компаний на новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим государствам.