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Регион
28 марта, 10:30

В Татарстане задержали 44 подозреваемых в терроризме и экстремизме

Росгвардия задержала в Татарстане 44 подозреваемых в терроризме и экстремизме

Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

В Татарстане за прошлый год сотрудники Росгвардии задержали 44 подозреваемых в терроризме и экстремизме. Об этом пишет агентство «Татар-информ». Всего росгвардейцы задержали 320 человек.

Также отмечается, что подразделения спецназа ведомства выполнили более 2,1 тысячи служебно-боевых задач, изъяли 400 боеприпасов и 16 единиц оружия. Взрывотехники обследовали свыше 800 объектов и обезвредили 227 опасных предметов.

Специалисты лицензионно-разрешительной работы изъяли 702 единицы оружия и тысячу патронов. Добровольно жители региона сдали 1460 единиц оружия и 3,8 тысячи боеприпасов.

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Никита Никонов
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