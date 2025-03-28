В Татарстане задержали 44 подозреваемых в терроризме и экстремизме

В Татарстане за прошлый год сотрудники Росгвардии задержали 44 подозреваемых в терроризме и экстремизме. Об этом пишет агентство «Татар-информ». Всего росгвардейцы задержали 320 человек.

Также отмечается, что подразделения спецназа ведомства выполнили более 2,1 тысячи служебно-боевых задач, изъяли 400 боеприпасов и 16 единиц оружия. Взрывотехники обследовали свыше 800 объектов и обезвредили 227 опасных предметов.

Специалисты лицензионно-разрешительной работы изъяли 702 единицы оружия и тысячу патронов. Добровольно жители региона сдали 1460 единиц оружия и 3,8 тысячи боеприпасов.