ФСБ задержала в Сочи гражданина РФ и Абхазии, героизировавшего Басаева

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Сочи мужчину с российским и абхазским гражданством, который распространял в Сети сообщения террористического характера, в частности прославлявшие Шамиля Басаева. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В Сочи задержан гражданин России и Республики Абхазия 1988 года рождения, причастный к распространению в сети Интернет материалов террористического характера», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 35-летний житель Сочи, находясь на территории Абхазии, вёл канал в Telegram, где публиковал материалы, оправдывающие террористическую деятельность. В своих постах он создавал культ полевых командиров, действовавших в Чечне в период с 1991 по 2006 годы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Расследованием занимается следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю.