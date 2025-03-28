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Регион
28 марта, 11:07

ФСБ задержала в Сочи гражданина РФ и Абхазии, героизировавшего Басаева

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Сочи мужчину с российским и абхазским гражданством, который распространял в Сети сообщения террористического характера, в частности прославлявшие Шамиля Басаева. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«В Сочи задержан гражданин России и Республики Абхазия 1988 года рождения, причастный к распространению в сети Интернет материалов террористического характера», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 35-летний житель Сочи, находясь на территории Абхазии, вёл канал в Telegram, где публиковал материалы, оправдывающие террористическую деятельность. В своих постах он создавал культ полевых командиров, действовавших в Чечне в период с 1991 по 2006 годы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Расследованием занимается следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю.

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Ранее стало известно, что за 2024 года сотрудники Росгвардии задержали в республике Татарстан 44 человек по подозрению в терроризме и экстремизме. В общей сложности специалистами силового ведомства было выполнено свыше 2,1 тысячи служебно-боевых задач, изъято 400 боеприпасов и 16 единиц оружия, а взрывотехники проверили более 800 объектов и обезвредили 227 опасных предметов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Юрий Лысенко
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