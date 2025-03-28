Суд Белоруссии признал умершего карателя Серафимовича виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии завершил судебный процесс в отношении пособника нацистов Семёна Серафимовича, умершего в Великобритании. Он признан виновным в совершении геноцида, но в связи со смертью наказание ему назначено не было.

Постановлением Верховного суда республики Семён Степанович Серафимович признан виновным в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны. Из приговора следует, что его действия были направлены на планомерное уничтожение белорусов как национальной и этнической группы, что квалифицируется статьёй 127 Уголовного кодекса Белоруссии. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Процесс по делу о геноциде в отношении пособника фашистов начался 6 февраля. Осенью 1941 года Серафимович добровольно вступил в одно из военизированных подразделений районной вспомогательной полиции, которое впоследствии возглавил. С осени 1943 года он руководил усиленным карательным отрядом города Барановичи. Следствие собрало сведения о причастности пособника фашистов к гибели не менее 4144 человек, включая 626 детей, за время работы на вспомогательную полицию. Сам Серафимович умер в Великобритании в 1997 году.