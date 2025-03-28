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Регион
28 марта, 10:59

ФСБ задержала украинца и двух белгородцев за попытку вывезти военную технику в Киев

В Белгородской области ФСБ задержала трёх мужчин за контрабанду военной техники

В Белгородской области были задержаны двое местных жителей и гражданин Украины, которые пытались незаконно переправить военную продукцию России через границу. В отношении них возбуждено уголовное дело за попытку вывоза военной техники из страны в государства ЕАЭС (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), как сообщает управление ФСБ по региону.

По информации ведомства, россияне, работавшие в коммерческой фирме в Белгороде, заключили соглашение с украинцем, проживающим в Варшаве. Вместе они намеревались осуществить незаконный экспорт военной продукции из России. ФСБ не уточняет, о какой именно продукции идёт речь. Всем задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

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А ранее ФСБ раскрыла схему вербовки россиян для сбора данных об СВО. Выяснилось, что украинские агенты контактируют с россиянами, в основном имеющими отношение к военной сфере, через мессенджеры, предлагая им сотрудничество с нежелательной организацией за финансовое вознаграждение.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Мышляева
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