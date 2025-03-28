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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 марта, 11:18

Армия России нанесла семь групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ

Российские Вооружённые Силы нанесли семь ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразив военные аэродромы, учебные центры, пункты управления, склады боеприпасов и места дислокации украинских формирований. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 22 по 28 марта Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, удар пришёлся по складам боеприпасов и местам временной дислокации националистов и украинских вооружённых формирований.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны отбили массированную атаку украинской армии с использованием беспилотников. За ночь в семи регионах страны было уничтожено 78 вражеских беспилотников. Наибольшее количество из них пыталось атаковать Воронежскую область.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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