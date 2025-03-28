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28 марта, 18:41

Можно ли вернуть вкус и обоняние, если отказаться от курения, объяснил нарколог

Врач Исаев: Вкус и обоняние вернутся через две недели после отказа от курения

Курение нарушает полноценное восприятие запахов и вкусов, оказывая негативное влияние на обонятельные и вкусовые рецепторы человека, предупредил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Тем не менее, по его словам, функции организма можно восстановить, если отказаться от вредной привычки.

Врач-психиатр и нарколог подчеркнул, что вкусовые и обонятельные ощущения восстанавливаются в течение примерно двух недель после отказа от курения. А регенерация рецепторов длится от 48 до 72 часов с момента прекращения поступления токсинов.

«Восстановление обонятельной функции может занять больше времени, но при отсутствии серьезных повреждений оно происходит без необратимых последствий», — отметил собеседник «Газеты.ru».

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Ранее эксперт предупредил россиян, что курение нарушает полноценное восприятие запахов и вкусов. По его словам, табачный дым содержит тысячи химических веществ, которые вызывают воспаление и уменьшают способность рецепторов адекватно воспринимать вкусовые и обонятельные раздражители.

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freepik

Борис Эльфанд
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