Токсический эффект: Россиян предупредили о неочевидном последствии курения
Нарколог Исаев: Курение нарушает полноценное восприятие запахов и вкусов
Курение нарушает полноценное восприятие запахов и вкусов, оказывая негативное влияние на обонятельные и вкусовые рецепторы человека. Об этом предупредил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Он подчеркнул, что табачный дым способствует постоянному раздражению слизистой оболочки полости рта и носа.
«Табачный дым содержит тысячи химических веществ, включая никотин, смолы, формальдегид, аммиак и тяжёлые металлы. Эти вещества обладают токсическим эффектом, вызывают воспаление и уменьшают способность рецепторов адекватно воспринимать вкусовые и обонятельные раздражители», — отметил врач-психиатр и нарколог.
Также, по его словам, горячий дым может стать причиной микротрещин и ожогов слизистой, что чревато дегенерацией и атрофией вкусовых сосочков языка. Ещё сильнее страдает обоняние, потому что дым негативно воздействует на обонятельный эпителий, а воспалительные процессы препятствуют чувствительности запахов, заключил собеседник «Газеты.ru».
Ранее врач рассказал, как простые привычки меняют нашу кровь. Так, концентрация «связанных» угарным газом клеток в крови курильщика составляет 5–15%, но может доходить до 20%, что указывает на лёгкое отравление. Кроме того, россиянам объяснили, сколько минут жизни отнимает одна сигарета.