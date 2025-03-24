Токсический эффект: Россиян предупредили о неочевидном последствии курения

Курение нарушает полноценное восприятие запахов и вкусов, оказывая негативное влияние на обонятельные и вкусовые рецепторы человека. Об этом предупредил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Он подчеркнул, что табачный дым способствует постоянному раздражению слизистой оболочки полости рта и носа.

«Табачный дым содержит тысячи химических веществ, включая никотин, смолы, формальдегид, аммиак и тяжёлые металлы. Эти вещества обладают токсическим эффектом, вызывают воспаление и уменьшают способность рецепторов адекватно воспринимать вкусовые и обонятельные раздражители», — отметил врач-психиатр и нарколог.

Также, по его словам, горячий дым может стать причиной микротрещин и ожогов слизистой, что чревато дегенерацией и атрофией вкусовых сосочков языка. Ещё сильнее страдает обоняние, потому что дым негативно воздействует на обонятельный эпителий, а воспалительные процессы препятствуют чувствительности запахов, заключил собеседник «Газеты.ru».