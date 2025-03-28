LG провела пробный перезапуск своего завода в Москве

Южнокорейская компания LG Electronics осуществила пробный перезапуск своего завода в России и внимательно следит за ходом переговоров по Украине. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

Собеседник агентства отметил, что, в отличие от Hyundai, вопрос о продаже российского подразделения не рассматривается. Производственные мощности были приостановлены с началом конфликта, однако с появлением признаков возможного его разрешения в компании начали беспокоиться о состоянии оборудования на местных объектах. Поэтому было принято решение о пробном перезапуске.

Завод, расположенный в Москве, до начала конфликта выпускал стиральные машины и холодильники. По словам источника агентства, перезапуск необходим для предотвращения износа простаивающих мощностей, при этом используются материалы, уже имеющиеся на складе.