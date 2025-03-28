LG провела пробный перезапуск своего завода в Москве
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Южнокорейская компания LG Electronics осуществила пробный перезапуск своего завода в России и внимательно следит за ходом переговоров по Украине. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.
Собеседник агентства отметил, что, в отличие от Hyundai, вопрос о продаже российского подразделения не рассматривается. Производственные мощности были приостановлены с началом конфликта, однако с появлением признаков возможного его разрешения в компании начали беспокоиться о состоянии оборудования на местных объектах. Поэтому было принято решение о пробном перезапуске.
Завод, расположенный в Москве, до начала конфликта выпускал стиральные машины и холодильники. По словам источника агентства, перезапуск необходим для предотвращения износа простаивающих мощностей, при этом используются материалы, уже имеющиеся на складе.
Ранее стало известно о возобновлении деятельности в России первой иностранной компании. Итальянская корпорация Ariston Holding вернула себе бразды правления над российским филиалом Ariston Thermo Rus. Теперь холдинг вернул себе право распоряжаться активами «дочки» в нашей стране.