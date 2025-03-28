В Кремле раскрыли подробности обстоятельного разговора Путина с Эрдоганом
Кремль назвал обстоятельным разговор Путина с Эрдоганом и рассказал о его темах
В Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Там назвали беседу обстоятельной.
«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли. С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли», — проинформировали в пресс-службе администрации президента.
Там добавили, что Путин поделился с Эрдоганом оценками продвижения российско-американского диалога по украинскому урегулированию и нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Лидер РФ указал на конструктивный характер контактов. Также стороны обсудили достигнутую договорённость о моратории на удары по энергетическим объектам. Путин обратил внимание на постоянные провокации и попытки Киева атаковать инфраструктуру России.
Кроме того, главы государств обменялись мнениями по возобновлению зерновой сделки, которую впервые заключили в июле 2022 года при участии Турции и ООН, но тогда она так и не была реализована. Эрдоган поддержал диалог России и США и заявил о готовности Анкары содействовать зерновой сделке.
Ещё одной темой беседы стала ситуация в Сирии. Лидеры стран подчеркнули важность обеспечения единства и территориальной целостности государства, необходимость оказания помощи Дамаску и сирийскому народу для укрепления стабильности внутри республики и соблюдения интересов всех групп населения.
«Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам», — добавили в Кремле.
Стороны условились о продолжении контактов.
Ранее о разговоре Путина и Эрдогана сообщили в Анкаре. Там заявили, что глава Турции предложил свою страну как место проведения переговоров по Украине.
TACC / Александр Казаков