В Кремле раскрыли подробности обстоятельного разговора Путина с Эрдоганом

В Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Там назвали беседу обстоятельной.

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли. С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли», — проинформировали в пресс-службе администрации президента.

Там добавили, что Путин поделился с Эрдоганом оценками продвижения российско-американского диалога по украинскому урегулированию и нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Лидер РФ указал на конструктивный характер контактов. Также стороны обсудили достигнутую договорённость о моратории на удары по энергетическим объектам. Путин обратил внимание на постоянные провокации и попытки Киева атаковать инфраструктуру России.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по возобновлению зерновой сделки, которую впервые заключили в июле 2022 года при участии Турции и ООН, но тогда она так и не была реализована. Эрдоган поддержал диалог России и США и заявил о готовности Анкары содействовать зерновой сделке.

Ещё одной темой беседы стала ситуация в Сирии. Лидеры стран подчеркнули важность обеспечения единства и территориальной целостности государства, необходимость оказания помощи Дамаску и сирийскому народу для укрепления стабильности внутри республики и соблюдения интересов всех групп населения.

«Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам», — добавили в Кремле.

Стороны условились о продолжении контактов.