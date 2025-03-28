«Набирает силу и влияние»: Кремль увидел угрозу в трансформации «Азова»*
Песков отметил тенденцию к расширению и усилению нацбатов на Украине
Националистические батальоны на Украине ширятся и приобретают всё большую влиятельность. Это указывает на то, что киевский режим теряет контроль над ситуацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Националистические подразделения типа «Азова»* набирают силу, они оказывают всё большее и большее влияние, [наблюдается] тенденция к расширению этих сил», — указал представитель Кремля.
Сейчас бригада «Азов»* норовит стать дивизией. Это один из процессов, говорящих нам, что киевские власти утрачивают контроль над обстановкой, заметил Песков.
Ранее в России 23 участника украинского националистического батальона «Азов»* приговорили к тюремным срокам. Они получат от 13 до 23 лет лишения свободы.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.
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