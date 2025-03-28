Националистические батальоны на Украине ширятся и приобретают всё большую влиятельность. Это указывает на то, что киевский режим теряет контроль над ситуацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Националистические подразделения типа «Азова»* набирают силу, они оказывают всё большее и большее влияние, [наблюдается] тенденция к расширению этих сил», — указал представитель Кремля.

Сейчас бригада «Азов»* норовит стать дивизией. Это один из процессов, говорящих нам, что киевские власти утрачивают контроль над обстановкой, заметил Песков.

Ранее в России 23 участника украинского националистического батальона «Азов»* приговорили к тюремным срокам. Они получат от 13 до 23 лет лишения свободы.