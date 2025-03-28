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28 марта, 13:27

Кусты от «‎бессонницы»: Появилось видео наркоплантации в квартире легенды батл-рэпа Obe1Kanobe

Батл-рэпера Obe1Kanobe арестовали в Подмосковье из-за наркоплантации в квартире

Никита Канобович. Фото © VK / Оби Канобович

Никита Канобович. Фото © VK / Оби Канобович

В Подмосковье арестован известный батл-рэпер Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) из-за обнаруженной в его квартире нарколаборатории. Музыканту может грозить до 20 лет лишения свободы. Видео его плантации в совхозе им. Ленина опубликовало ГУ МВД РФ по Московской области.

Наркоплантация Obe1Kanobe. Видео © ГУ МВД РФ по Московской области.

За квартирой Канобовича в Ленинском округе велось наблюдение из-за регулярного посещения жилища музыканта людьми, которые, предположительно, были наркозависимыми, пишет Mash. В ходе обыска в квартире была обнаружена нарколаборатория, где батл-рэпер выращивал более 20 кустов марихуаны (примерно 10 килограммов готового к продаже вещества). Канобович предлагал марихуану знакомым по цене от 1000 до 1200 рублей за грамм. Лаборатория была оснащена необходимым оборудованием, включая вытяжки, вентиляцию и лампы.

Легенду батл-рэпа отправили в СИЗО. Но во время задержания он смог отличиться — как когда-то во времена Versus Battle. Пытаясь оправдаться перед правоохранителями за незаконную нарколабораторию, Obe1Kanobe заявил, что марихуана помогала ему от бессонницы.

Музыкант действительно обращался к медикам с жалобами на сон ещё осенью: он жаловался на проблемы с засыпанием и прерывистый сон, и даже посещал больницу за несколько дней до задержания. Известно, что врачи прописывали ему лекарства от бессонницы, но, по словам Никиты, безрезультатно. Именно это, по версии рэпера, и вынудило его прибегнуть к «самолечению» марихуаной, о чём музыкант честно рассказал правоохранителям, которые описывали два десятка кустов в жилище артиста.

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Ольга Сливченко
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