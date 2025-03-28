«По заслугам»: Двое бойцов ВСУ отправились в тюрьму почти на 20 лет за вторжение на Курскую землю
Суд приговорил к 16 и 17 годам двух солдат ВСУ за терроризм под Курском
Суд вынес приговор двоим боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области и стреляли в жителей Суджи. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Суд отправил в тюрьму боевиков ВСУ0. Видео © Telegram / Генпрокуратура России
«От каждого по признанию, каждому по заслугам. За террористическую атаку на Курскую область Окружной военный суд с учётом позиции прокуратуры назначил двоим украинским боевикам 17 и 16 с половиной лет лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее бойцы ВСУ Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромской и Николай Тяжкороб получили от 15 до 16 лет за захват Суджи. В начале августа 2024 года украинские солдаты на бронетранспортёрах пересекли границу в Курской области и принимали участие в блокировании Суджи, открывая огонь по местным жителям. В том же месяце их задержали.
Telegram / Генпрокуратура России