«По заслугам»: Двое бойцов ВСУ отправились в тюрьму почти на 20 лет за вторжение на Курскую землю

Суд вынес приговор двоим боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области и стреляли в жителей Суджи. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Суд отправил в тюрьму боевиков ВСУ0. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«От каждого по признанию, каждому по заслугам. За террористическую атаку на Курскую область Окружной военный суд с учётом позиции прокуратуры назначил двоим украинским боевикам 17 и 16 с половиной лет лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.