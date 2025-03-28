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28 марта, 13:53

«По заслугам»: Двое бойцов ВСУ отправились в тюрьму почти на 20 лет за вторжение на Курскую землю

Суд приговорил к 16 и 17 годам двух солдат ВСУ за терроризм под Курском

Суд вынес приговор двоим боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области и стреляли в жителей Суджи. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Суд отправил в тюрьму боевиков ВСУ0. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«От каждого по признанию, каждому по заслугам. За террористическую атаку на Курскую область Окружной военный суд с учётом позиции прокуратуры назначил двоим украинским боевикам 17 и 16 с половиной лет лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Ранее бойцы ВСУ Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромской и Николай Тяжкороб получили от 15 до 16 лет за захват Суджи. В начале августа 2024 года украинские солдаты на бронетранспортёрах пересекли границу в Курской области и принимали участие в блокировании Суджи, открывая огонь по местным жителям. В том же месяце их задержали.

Обложка ©

Telegram / Генпрокуратура России

Александра Мышляева
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