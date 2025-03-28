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Регион
28 марта, 15:27

Пиротехники МЧС уничтожили два БПЛА ВСУ в Курской области за неделю

Украинский беспилотник и специалист МЧС РФ. Обложка © VK / МЧС России

Украинский беспилотник и специалист МЧС РФ. Обложка © VK / МЧС России

Пиротехники МЧС РФ уничтожили два дрона ВСУ в Курской области за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пиротехники МЧС уничтожают украинские дроны в Курской области. Видео © VK / МЧС России

«В Курской области сотрудники МЧС России обезвредили и уничтожили 5 взрывоопасных предметов, в том числе 2 беспилотника ударного типа с поражающими элементами. Их обнаружили местные жители на сельскохозяйственных полях в разных районах региона. Пиротехники всё уничтожили дистанционно», — говорится в публикации.

В общей сложности за весь период действия правового режима контртеррористической операции в регионе сотрудники ведомства совершили порядка 300 выездов. За это время было обезврежено более 2 070 взрывоопасных предметов.

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Ранее российский сапёр рассказал о бесчеловечных ухищрениях бойцов ВСУ в Курской области. По его словам, противник оставил после себя множество смертоносных ловушек. Миной может оказаться аптечка или даже электронная сигарета.

Юрий Лысенко
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