Пиротехники МЧС уничтожили два БПЛА ВСУ в Курской области за неделю

Пиротехники МЧС РФ уничтожили два дрона ВСУ в Курской области за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пиротехники МЧС уничтожают украинские дроны в Курской области. Видео © VK / МЧС России

«В Курской области сотрудники МЧС России обезвредили и уничтожили 5 взрывоопасных предметов, в том числе 2 беспилотника ударного типа с поражающими элементами. Их обнаружили местные жители на сельскохозяйственных полях в разных районах региона. Пиротехники всё уничтожили дистанционно», — говорится в публикации.

В общей сложности за весь период действия правового режима контртеррористической операции в регионе сотрудники ведомства совершили порядка 300 выездов. За это время было обезврежено более 2 070 взрывоопасных предметов.