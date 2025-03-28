В МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, Брайан Эбель. Причиной стали резкие антироссийские высказывания посла Канады в России, Сары Тейлор, сделанные после церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Российское дипведомство выразило решительный протест по этому поводу.

«28 марта в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель, которому сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов к монументу „Родина-мать“ на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге», — информировали в дипведомстве.

Как заявили в МИД РФ, дипломату было указано на недопустимость проведения параллелей между блокадой Ленинграда и «пактом Молотова-Риббентропа» или Ялтинской конференцией. В ведомстве сочли это предвзятой увязкой. Представителям канадской стороны было подчёркнуто, что попытки переиначить исторические факты, чтобы оправдать действия нацистов и их сторонников на Украине, неприемлемы. Российская сторона рекомендовала послу Канады помнить о совместной борьбе двух стран против нацизма во Второй мировой войне, которая являлась основой двусторонних отношений на протяжении многих лет.