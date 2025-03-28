МИД РФ сделал демарш замглавы дипмиссии Канады из-за русофобских слов посла
В МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, Брайан Эбель. Причиной стали резкие антироссийские высказывания посла Канады в России, Сары Тейлор, сделанные после церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Российское дипведомство выразило решительный протест по этому поводу.
«28 марта в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель, которому сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов к монументу „Родина-мать“ на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге», — информировали в дипведомстве.
Как заявили в МИД РФ, дипломату было указано на недопустимость проведения параллелей между блокадой Ленинграда и «пактом Молотова-Риббентропа» или Ялтинской конференцией. В ведомстве сочли это предвзятой увязкой. Представителям канадской стороны было подчёркнуто, что попытки переиначить исторические факты, чтобы оправдать действия нацистов и их сторонников на Украине, неприемлемы. Российская сторона рекомендовала послу Канады помнить о совместной борьбе двух стран против нацизма во Второй мировой войне, которая являлась основой двусторонних отношений на протяжении многих лет.
Как ранее писал Life.ru, визит посла Канады в России, Сары Тейлор, к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге вызвал резкую критику со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала его «издевательским перформансом». Причиной стало сообщение, опубликованное дипломатом в сети X после посещения мемориала, в котором она фактически обвинила Советский Союз в равной ответственности с нацистской Германией за начало Второй мировой войны. По мнению Тейлор, российская сторона занимается «искажением истории» вместо извлечения уроков.
Life.ru