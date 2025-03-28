ВС РФ уничтожили набитый боеприпасами железнодорожный состав ВСУ в Херсоне
ВС РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Херсоне, сообщают украинские СМИ. Журналисты отмечают, что поезд, следовавший из Херсона в Львов, потерял несколько вагонов. Он использовался для обеспечения украинских военных.
В статье упоминается, что сейчас Вооружённые силы Украины пытаются оттянуть оставшийся состав. В центре города наблюдается активность, авторы статьи предупреждают о возможности новых прилётов, отмечая, что «ещё не вечер».
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ «Искандером» ударили по полигону в Днепропетровской области Украины, где на тот момент тренировались сотни украинских солдат под присмотром иностранных инструкторов. В итоге были ликвидированы около 180 военных. Кроме того, там полегли около 30 иностранных инструкторов.
Пресс-служба Зеленского