ВС РФ уничтожили набитый боеприпасами железнодорожный состав ВСУ в Херсоне

ВС РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Херсоне, сообщают украинские СМИ. Журналисты отмечают, что поезд, следовавший из Херсона в Львов, потерял несколько вагонов. Он использовался для обеспечения украинских военных.

В статье упоминается, что сейчас Вооружённые силы Украины пытаются оттянуть оставшийся состав. В центре города наблюдается активность, авторы статьи предупреждают о возможности новых прилётов, отмечая, что «ещё не вечер».