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28 марта, 11:13

Их стало ещё больше: На Украине пришли в ужас из-за новой тактики Армии России

В разведке Украины заявили, что атаки дронов ВС РФ стали более массированными

Авиаудары Армии России стали намного разрушительнее за счёт повышения количества использующихся в них дронов и оптимизированной системы сбора данных. Об этом заявляют украинские разведчики.

После заключения соглашения о взаимном запрете ударов по энергообъектам массовость налётов российских БПЛА значительно возросла — теперь ВС РФ могут запустить порядка 300 беспилотников за одну ночь, пишет «Царьград». Особенность новой тактики также состоит в тщательной предварительной разведке со спутников и дронов, которые практически невидимы для средств РЭБ и ПВО противника.

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Ранее Life.ru рассказывал, что противник тоже начал применять новую разработку для ударов по российской территории — ударный дрон FP-1. Украинский беспилотник может переносить осколочно-фугачный заряд массой до 60 килограммов. Впрочем, по мнению военного эксперта, у этих аппаратов есть очевидная слабость — они представляют слишком лёгкую цель для систем ПВО.

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Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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