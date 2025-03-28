Их стало ещё больше: На Украине пришли в ужас из-за новой тактики Армии России

Авиаудары Армии России стали намного разрушительнее за счёт повышения количества использующихся в них дронов и оптимизированной системы сбора данных. Об этом заявляют украинские разведчики.

После заключения соглашения о взаимном запрете ударов по энергообъектам массовость налётов российских БПЛА значительно возросла — теперь ВС РФ могут запустить порядка 300 беспилотников за одну ночь, пишет «Царьград». Особенность новой тактики также состоит в тщательной предварительной разведке со спутников и дронов, которые практически невидимы для средств РЭБ и ПВО противника.