Хинштейн: Шесть вернувшихся с Украины россиян нуждаются в медпомощи

Шесть жителей Курской области, среди которых есть 11-летний ребёнок, вернувшиеся с Украины, нуждаются в медицинской помощи. Их в экстренном порядке доставят в Курск на машинах скорой помощи, уведомил врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

Возвращение жителей Курской области в Россию с Украины. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Среди возвращённых курян есть один несовершеннолетний ребёнок — мальчик 11 лет. Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь — каретами скорой они будут экстренно доставлены в больницы. Уверен, что наши врачи сделают всё, что будет в их силах, и даже больше, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало», — говорится в публикации.