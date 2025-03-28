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Регион
28 марта, 16:13

Хинштейн: Шесть вернувшихся с Украины россиян нуждаются в медпомощи

Шесть жителей Курской области, среди которых есть 11-летний ребёнок, вернувшиеся с Украины, нуждаются в медицинской помощи. Их в экстренном порядке доставят в Курск на машинах скорой помощи, уведомил врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

Возвращение жителей Курской области в Россию с Украины. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Среди возвращённых курян есть один несовершеннолетний ребёнок — мальчик 11 лет. Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь — каретами скорой они будут экстренно доставлены в больницы. Уверен, что наши врачи сделают всё, что будет в их силах, и даже больше, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало», — говорится в публикации.

17-летний парень вернулся в Россию с Украины и встретился с бабушкой спустя 12 лет разлуки
17-летний парень вернулся в Россию с Украины и встретился с бабушкой спустя 12 лет разлуки

Напомним, сегодня долгожданная встреча с родными и близкими состоялась для 25 курян, вернувшихся на родную землю с Украины. Хинштейн отметил, что освобождённых из украинского плена на границе региона встречала уполномоченный по правам человека в России, Татьяна Москалькова. Среди вернувшихся – много людей преклонного возраста, а самой старшей из них – 92 года. Некоторые из них еще хранят в памяти страшные воспоминания о Великой Отечественной войне, подчеркнул врио губернатора.

Обложка ©

Telegram / Александр Хинштейн

Юрий Лысенко
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