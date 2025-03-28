Артемий Лебедев описал состояние российского автопрома словом «позор»
Артемий Лебедев объяснил, что не так с дизайном российских авто
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Блогер и дизайнер Артемий Лебедев охарактеризовал состояние отечественного автопрома словом «позор». Таким мнением он поделился в своём обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте». Лебедев считает, что российские автомобили не обладают индивидуальностью.
«Это и наш позор, и наше проклятье, что мы не в состоянии сделать машину со своим отдельным узнаваемым лицом», — убеждён дизайнер.
При этом блогер уверен, что российские дизайнеры вполне способны разработать качественный и оригинальный стиль для отечественных автомобилей.
А ранее владельцы китайских авто назвали главные проблемы с ними. Особое беспокойство вызывает коррозия кузова, проявляющаяся буквально в первые месяцы эксплуатации. Добавляют проблем протекающие крыши, из-за которых салоны превращаются в «аквариумы» во время дождя.