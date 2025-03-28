Артемий Лебедев описал состояние российского автопрома словом «позор»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев охарактеризовал состояние отечественного автопрома словом «позор». Таким мнением он поделился в своём обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте». Лебедев считает, что российские автомобили не обладают индивидуальностью.

«Это и наш позор, и наше проклятье, что мы не в состоянии сделать машину со своим отдельным узнаваемым лицом», — убеждён дизайнер.

При этом блогер уверен, что российские дизайнеры вполне способны разработать качественный и оригинальный стиль для отечественных автомобилей.