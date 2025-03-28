МО ФРГ: Самолёты НАТО сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем

Министерство обороны Германии подтвердило факт подъема истребителей НАТО в связи с появлением российского самолета Ил-20М над Балтийским морем, к востоку от острова Рюген. При этом было подчёркнуто, что воздушные границы стран-членов альянса нарушены не были.

Согласно заявлению представителя немецкого ведомства, Натали Еннинг, подъём по тревоге самолётов ВВС Германии был вызван обнаружением в международном воздушном пространстве над Балтикой воздушного судна, не предоставившего план полета и не подававшего сигналы транспондеров.

Еннинг отметила, что Eurofighter идентифицировали российский самолёт и осуществили его сопровождение. Она назвала такие ситуации «достаточно стандартными» и не подтвердила сообщения об увеличении их частоты. Представитель Минобороны ФРГ также подчеркнула, что российский самолёт не вторгался в воздушное пространство НАТО или Германии.