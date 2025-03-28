Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко для обсуждения текущих дел региона. Во время встречи политик проинформировал российского о прогрессе в области, а также попросил его о поддержке в преддверии выборов.

Встреча Путина с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Я просил бы Вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем», — обратился губернатор к Путину. В ответ российский лидер пожелал ему успехов.

Дрозденко отметил активное участие жителей Ленинградской области в специальной военной операции и поддержку участников и их семей. В регионе разработаны образовательные программы и стипендии для детей, создан кластер для реабилитации участников СВО. Губернатор подчеркнул рост инвестиций, успешные агропроекты и строительство новых социальных объектов. Также обсуждались вопросы национальной безопасности и создание новых подразделений. Волонтерская работа в области получила высокую оценку на федеральном уровне.

В завершение встречи Путин акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по поддержке социальных проектов и улучшению жизни граждан. Дрозденко выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны федерального центра в реализации стратегических инициатив региона.