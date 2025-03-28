Кадырова привлекли за махинации с «Пушкинской картой»
Певцу Кадырову избрали запрет определённых действий по делу о «Пушкинской карте»
Эмиль Кадыров. Обложка © VK / EMIL | Эмиль Кадыров. Официальная группа
Столичный Черёмушкинский суд удовлетворил запрос органов предварительного следствия в отношении певца Эмиля Кадырова и постановил запретить ему определённые действия по делу о хищении более чем миллиона рублей в рамках реализации программы «Пушкинская карта». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере).», — сказано в публикации.
В пресс-службе московских судов прокомментировали решение относительно Эмиля Кадырова. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Напомним, о задержании Эмиля Кадырова стало известно 26 марта. По версии следствия, артист присвоил порядка 1,3 миллиона рублей путём мошенничества с «Пушкинской картой». Предположительно, в январе 2023 года он вместе со своей знакомой Еленой Гурко устраивал фиктивные выступления в «Эльдаре», где девушка работала замхудрука киноконцертного зала. Подростки приобретали билеты на выступления по «Пушкинским картам», но на деле никаких мероприятий там не проводилось, а организаторы схемы просто клали деньги себе в карман.