Задержан участник «Голоса» Кадыров по подозрению в мошенничестве с «Пушкинской картой»
В Москве задержали Эмиля Кадырова по подозрению в афере с «Пушкинской картой»
Эмиль Кадыров. Фото © VK / EMIL | Эмиль Кадыров. Официальная группа.
В Москве задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Артист подозревается в мошенничестве с «Пушкинской картой» на сумму 1,3 миллиона рублей, пишет Mash.
В Москве задержали Эмиля Кадырова по подозрению в афере с «Пушкинской картой». Видео © Telegram / Столичный СК
По данным СК, в январе 2023 года Кадыров вместе со своей знакомой Еленой Гурко организовывал липовые концерты в «Эльдаре», где девушка работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала. Подростки покупали билеты с помощью «Пушкинских карт», однако выступления никто не проводил. Киноконцертный зал и сам артист просто получали переводы из бюджета.
Столичный СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые были задержаны, сейчас с фигурантами проводятся следственные действия.
Ранее суд вынес приговор фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты». Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов были приговорены к срокам от 4 до 6 лет колонии. Молодых людей обвиняли в мошенничестве. Владельцам «Пушкинских карт» аферисты предлагали приобрести на концерты билеты, однако их объём сильно превышал вместимость залов. Оплата билетов возмещалась в рамках программы соцподдержки молодёжи за счёт бюджетных средств.