Задержан участник «Голоса» Кадыров по подозрению в мошенничестве с «Пушкинской картой»

В Москве задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Артист подозревается в мошенничестве с «Пушкинской картой» на сумму 1,3 миллиона рублей, пишет Mash.

В Москве задержали Эмиля Кадырова по подозрению в афере с «Пушкинской картой». Видео © Telegram / Столичный СК

По данным СК, в январе 2023 года Кадыров вместе со своей знакомой Еленой Гурко организовывал липовые концерты в «Эльдаре», где девушка работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала. Подростки покупали билеты с помощью «Пушкинских карт», однако выступления никто не проводил. Киноконцертный зал и сам артист просто получали переводы из бюджета.

Столичный СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые были задержаны, сейчас с фигурантами проводятся следственные действия.